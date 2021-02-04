Брянск, , 13:23 — REGNUM Ещё 167 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 4 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2380 тестов.

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Всего в Брянской области подтверждён 29 тыс. 761 случай заражения коронавирусом. Правились с болезнью и выздоровели 28 тыс. 459 человек, в том числе 155 — выписаны за истекшие сутки.

В лабораториях региона с начала пандемии проведено 423 тыс. 718 исследований на коронавирус.