Иерусалим, , 13:25 — REGNUM В течение 3 февраля в Израиле выявили около 7 385 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения этой страны.

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По данным министерства, из более чем 85 000 проведенных за сутки тестов около 8,9% дали положительный результат. И число заразившихся, и число положительных результатов идут на снижение по сравнению с предыдущим днем (сутками ранее было 7919 и 9,3% соответственно).

С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 4947 человек, 59 из которых — за предыдущие 24 часа.

Около 1768 пациентов госпитализированы, а 1103 пациента находятся в тяжелом состоянии, 315 из них интубированы.

По состоянию на утро 4 февраля все израильтяне старше 16 лет имеют право на вакцинацию. Уже 3 298 233 человека получили первую дозу, в то время как 1 906 942 получили вторую.