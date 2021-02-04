Ташкент, , 13:09 — REGNUM Двое школьников получили травмы в результате обрушения потолка в одной из школ Янгиюля в Ташкентской области Узбекистана, сообщили в телеграм-канале министерства народного образования.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в школе произведен капитальный ремонт. Стоимость работ составила 3,3 млрд сумов ($314 тыс.). В настоящее время строительная компания, прокуратура и отдел образования проверяют потолок на прочность.

Капитальный ремонт школы выполнила компания ООО Axmat Xoji Al Avaz. Организация занимается строительством жилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2020 года в школе №22 Архангельской области обрушился потолок. В результате происшествия пострадали двое учеников десятых классов.

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