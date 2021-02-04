Архангельск, , 13:09 — REGNUM Каждому пятому жителю Архангельской области не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в регионе компанией hh.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, в ходе опроса 36% жителей области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 39% отметили, что хватает заработанных денег с большим трудом, а каждый пятый местный житель признался, что его заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности. Для сравнения: по России в целом доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, примерно такая же — 25%.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

Почти половина опрошенных жителей области признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. Каждому третьему недостает 15−20 тысяч рублей для полноценных трат в месяц, еще 19% не хватает дополнительных 10−15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый третий житель Архангельской области тратит до 50% своей зарплаты ежемесячно на выплату процентов по потребительским кредитам и займам. Кроме того, каждый пятый опрошенный, взявший ипотеку, выплачивает до 75% своей зарплаты каждый месяц», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от покупки новой одежды (77% выбрали этот вариант), а также от путешествий и интересного досуга (по 75 и 71% соответственно). Отметим, что жители Архангельской области гораздо чаще готовы отказаться от трат на платную медицину, чем на образование (42% против 36%).

Согласно результатам опроса, чтобы увеличить свой доход в будущем, 81% жителей области ищут новую работу, 54% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, а 29% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства. При этом 18% опрошенных стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.

В опросе приняли участие четыре тысячи человек.

По данным Архстата, средняя зарплата в регионе составляет 53,5 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — в сферах рыболовства и добычи полезных ископаемых.