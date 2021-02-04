Москва, , 13:08 — REGNUM Закон о тайне связи по-прежнему действуют и находится в силе рамках российской юрисдикции, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя инициативу Минцифры РФ.

«Нужно понимать, что если силовые или судебные орган власти затребуют от оператора связи информацию о содержании звонков, месте их совершения и даже содержании, то вряд ли получат отказ от любого оператора связи.

Очевидно, что часть юридически важных моментов при взаимодействии профильных органов власти и операторов связи находится по-прежнему в «серой», непроработанной зоне российского законодательства.

Озвученная инициатива в получении сведений о гелолокации и других персональных данных того или иного абонента может стать хорошим поводом до доработки законодательства.

По сути в перспективе данная услуга может оказаться не такой уж и дешевой и станет дополнительным заработком для операторов связи.

Правовое регулирование данного вопроса и прозрачные договорные отношения участников рынка с российской Минцифрой на оказание платных услуг развеют все вопросы от физических лиц и всех заинтересованных сторон.

Пока же новость вызвала больше вопросов, чем восторга. Для гармонизации решения этого вопроса важно провести диалог, серию консультаций с широкой общественность.

Ведь проникновение сотовой связи в России колоссально высокое, он давно превышает 250%, то есть, у каждого человека в среднем 2−3 сим-карты, а то и больше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильных телефонов могут вывести из-под тайны связи.

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