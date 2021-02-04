Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM Ростов-на-Дону в ближайшее время распределит партию вакцины от COVID-19, рассчитанную на 5 тыс. человек. При этом не уточняется, получат ли эти люди оба компонента вакцины из этой поставки или пока пройдут первый этап вакцинации и будут ждать поступления очередной партии.

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"В поликлиники города поступает новая партия вакцины от коронавируса на 5 тыс. человек. По данным на 4 февраля, в донской столице действует 30 прививочных кабинетов в 18 поликлиниках города», — сообщили в мэрии.

В настоящее прививку от COVID-19 получили более 7,3 тыс. жителей Ростова-на-Дону. Второй компонент препарата получили пока лишь 5% участников прививочной кампании.

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