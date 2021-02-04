Саранск, , 13:06 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Женщина 1940 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя полисегментарная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь 3 степени.

Также умерла ещё одна пациентка этой больницы. При госпитализации женщине 1946 года рождения был поставлен аналогичный диагноз. Осложнение — двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь 3 степени и ожирение 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 141 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне был выявлен также 71 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 332 случаев.

Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют по 71 новому заражению коронавирусом