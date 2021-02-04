Москва, , 13:08 — REGNUM Прививку от коронавируса в Подмосковье уже сделали более 100 тыс. человек. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, всего в Подмосковье поступило свыше 170 тыс. доз вакцины от COVID-19. При этом власти стремятся сделать возможность привиться от коронавирусной инфекции максимально доступной и удобной для жителей.

«Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись», — заявила Стригункова.

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