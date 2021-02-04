Волжский, Волгоградская область, , 13:17 — REGNUM В мошенничестве в особо крупном размере подозревают главного врача Городской детской больницы Волжского Волгоградской области Евгения Дергачева. Он трудоустроил в своё медучреждение 11 «мёртвых душ». К преступному сговору, по мнению следствия, причастна и заведующая сектором по контролю за техническим состоянием государственных учреждений комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова, которую подозревают в получении взяток. Сообщникам избрана мера пресечения, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, главный врач при пособничестве своих подчинённых фиктивно трудоустроил в больницу 11 человек. Зарплату «работников» в течение пяти лет получал руководитель и другие участники преступной группы, общая сумма незаконных выплат составила не менее четырёх миллионов рублей.

Кроме того, главный врач вступил в преступный сговор с заведующей сектором комитета здравоохранения и регулярно передавал ей деньги за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок, а также в решении вопросов, возникающих в текущей деятельности больницы. Следователи считают, что с 2016 года по февраль 2021 года чиновница получила не менее 2,5 млн рублей. Во время очередной передачи взятки 1 февраля женщину задержали. На следующий день оперативники пришли к главному врачу.

Центральный районный суд Волгограда постановил до 1 апреля 2021 года заключить руководителя детской больницы под стражу, чиновнице на этот же срок избрать мерой пресечения домашний арест. Постановления пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.