Липецк, 4 февраля 2021, 13:03 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 февраля.
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Всего в регионе был зарегистрирован 381 летальный случай.
Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 563 человека.
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