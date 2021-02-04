Липецк, , 13:03 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 февраля.

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Всего в регионе был зарегистрирован 381 летальный случай.

Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 563 человека.

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