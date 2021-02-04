Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Ленинском районном суде Оренбурга сегодня, 4 февраля, проходит первое заседание по резонансному делу, фигурантом которого является бывший министр образования Оренбуржья Вячеслав Лабузов.

Экс-чиновника обвиняют по трем статьям УК РФ: в совершении преступлений по статье 286 УК РФ («Злоупотреблений должностными полномочиями), статье 290 УК РФ («Получение взятки»), статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, в 2010—2018 годы экс-глава минобра добивался заключения контрактов на ремонт школ и детских садов с подконтрольными ему строительными фирмами. С подрядчиками без проведения конкурсных процедур было заключено контрактов примерно на 1,5 млрд рублей. За счет подрядчиков бывший чиновник совершал турпоездки за границу. Общая стоимость путевок оценивается в более чем 2 млн рублей. Для бывшего министра в элитном поселке Оренбурга был построен жилой дом, стоимость которого превышает 48,5 млн рублей.

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