Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Никогда раньше Государственное агентство Швеции по взысканию долгов не получало столько жалоб по неоплаченным долгам. При этом общая сумма долга шведских домохозяйств стремительно растет. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Речь идет о тех должниках, которые увеличивают сумму долговой нагрузки, не погашая долговые обязательства», — заявила один из руководителей отдела ведомства Ребека Оман,

В 2020 году приставы получил почти 1,2 миллиона жалоб о неоплаченной задолженности, что на 3,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Чуть более 426 тысяч человек не смогли выполнить свои долговые обязательства вовремя. По сравнению с 2019 годом общая сумма задолженности увеличилась на 18% и составила 21,7 миллиарда шведских крон (€2,1 млрд) — самый высокий годовой показатель за всю историю.