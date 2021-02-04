Джакарта, , 13:01 — REGNUM Новый посол Фиджи в Индонезии Аменатаве Вакасувувака заявил, что город Семаранг и остров Бали — это его любимые места в Индонезии, сообщает Antara.

«Индонезия потрясающая, красивая страна, люди приветливые», — заявил посол Фиджи в Индонезии.

Посол выразил намерение и дальше укреплять отношения между Фиджи и Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Японии в Индонезии Канасуги Кенджи пообещал укреплять сотрудничество с Индонезией.

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