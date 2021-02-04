Пекин, , 13:37 — REGNUM Число граждан Китая, которые на сегодняшний день прошли вакцинацию от COVID-19, сообщил 4 февраля официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Китайцы в масках в метро Алексей Попов © ИА Красная Весна

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"По состоянию на среду (3 февраля) в нашей стране были привиты 31,23 млн человек, относящихся к приоритетной категории граждан», — заявил он на пресс-конференции совместного механизма по предотвращению и контролю при Госсовете КНР.

Также он уточнил, что в настоящее время возглавляемый им комитет ведет активную работу для того, чтобы предотвратить новые вспышки распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Китая за сутки выявили 42 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.