Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 13:17 — REGNUM Житель поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области обнаружил в квартире соседей бездыханные тела мужчины и женщины. По предварительной версии, они отравились некачественным алкоголем. Об этом 4 февраля ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Тела 43-летнего мужчины и 50-летней женщины были обнаружены 3 февраля в квартире многоэтажного дома 30 по Шоссейной улице в поселке Бугры, по соседству с Петербургом. Как уточнил агентству источник, знакомый с ситуацией, признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было, предположительно они умерли от отравления.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщает, в свою очередь, агентство «Оперативное прикрытие», следователи изъяли с места происшествия бутылку с уксусом и три мобильных телефона.