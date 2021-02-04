Лондон, , 13:00 — REGNUM Перспективы введения паспортов вакцинации вызывают споры у сторонников, которые видят в этом возможность возвращения нормальной работы экономики, и противников этого шага, которые указывают на ряд негативных социальных последствий этого шага, сообщает 4 февраля Reuters.

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Разработкой паспортов, например, занимаются, биометрическая компания iProov и фирма по обеспечению кибербезопасности Mvine. Им, после получения финансирования от правительства Соединенного Королевства, удалось создать паспорт вакцинации, который сейчас проходит тестирование в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Основатель и исполнительный директор iProov Эндрю Бад считает, что такие паспорта вакцинации действительно должны содержать только две части информации: прошел ли человек вакцинацию и как он выглядит. Иными словами, для получения сведений о статусе вакцинации человека необходимо просто сличить внешность человека с указанной в документе.

По словам экспертов, введение этих паспортов могло бы позитивно сказаться на культурно-развлекательной индустрии Великобритании.

«Я не думаю, что мы должны заставлять людей делать паспорта вакцины. Это должен быть выбор. Но при входе в развлекательное учреждение, если у вас нет этого паспорта, мы предложим вам другой вариант», — отметил Саша Лорд, советник по отрасли и соучредитель городского музыкального фестиваля Parklife.

В свою очередь, Бад обратил внимание на то, что введение таких паспортов поднимает ряд социальных и политических вопросов. Так, в частности, в США и других странах некоторые организаторы допускают на свои мероприятия только тех, кто у кого имеются соответствующие документы о прохождении вакцинации.

«Я думаю, что сертификаты вакцинации поднимают огромные социальные и политические проблемы. Наша работа — обеспечить технологическую основу для создания паспортов и сертификатов на вакцины. Не наше дело судить о том, являются ли они хорошей идеей или нет», — подчеркнул исполнительный директор iProov.

По его словам, потенциальные проблемы могут возникнуть в связи с дискриминацией, привилегиями и изоляцией молодого поколения, которое будет последним в очереди на вакцинацию.