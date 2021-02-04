Липецк, , 12:58 — REGNUM В Липецкой области 4 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 517 положительных тестов.

За весь период наблюдения 17 тыс. 563 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 168 — за последние сутки. 381 человек скончался.

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