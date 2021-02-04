Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 64 507 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 4 февраля 2021 года, за минувшие сутки в регионе выписаны 363 человека. Для сравнения, 3 февраля сообщали о 355 таких выписках.

1988 пациентов с COVID-19 лежат в больницах в состоянии средней тяжести, ещё 337 — в тяжёлом состоянии. 228 тяжелобольных размещены в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 152 подключены к ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались от COVID-19 почти 2100 человек.

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