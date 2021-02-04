Самара, , 12:58 — REGNUM 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 41 504 случая заражения этой инфекцией. При этом, за минувшие 24 часа зарегистрирована смерть трех пациентов с COVID-19: 79-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы, 79-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, 68-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего по области скончались 835 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, всего в регионе справились с вирусом 38 201 человек, в том числе 304 человека справились с вирусом в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 3 февраля в регионе за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом.

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