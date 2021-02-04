Курск, 4 февраля 2021, 12:51 — REGNUM В Курской области 4 февраля зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлено 26 тыс. 974 положительных теста.
Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 681 пациент, в том числе 184 — за последние сутки. Скончались 385 человек.
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