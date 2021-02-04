Гатчина, Ленинградская область, , 12:57 — REGNUM На территории бывшего концентрационного лагеря под Гатчиной в Ленинградской области может появиться мемориал юных жертв Великой Отечественной войны. В годы войны там фашисты содержали детей, у которых забирали кровь для лечения оккупантов, в первую очередь, офицеров карательных подразделений. Об этом 4 февраля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Свое предложение глава региона озвучил на расширенном заседании президиума Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Официальное письмо также будет направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

«Фашисты очень боялись, что мировая общественность узнает про этот лагерь. Но правду узнали — часть детей были закрыты в одном из подвалов этого лагеря. Они стали первыми свидетелями той страшной трагедии», — пояснил губернатор.

Помимо предложения создать на данной территории мемориал Александр Дрозденко также предложил включить его в туристическую программу, чтобы вместе с памятниками истории и культуры гости Ленобласти узнали и страшную правду о Великой Отечественной войне и ее последствиях на территории Ленобласти.

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Отметим, что инициативу губернатора Ленинградской области поддержали помощник президента РФ Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Добавим, в настоящий момент на территории Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.

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