Москва, , 12:51 — REGNUM Риск, связанный с отслеживанием местоположения абонентов сотовой связи должен быть оправдан. А важнее собственной жизни ничего не может быть, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Право на тайну корреспонденции защищает человека от произвольного вмешательства государства и общества в его личное, независимое от них пространство.

Конституцией РФ, Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» на территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, и иных сообщений.

Это означает, что никто не вправе против воли человека, без его согласия производить осмотр и вскрытие почтовых отправлений и вложений, осуществлять прослушивание сообщений, контролировать переписку, телефонные переговоры и сообщения, иные виды связи между гражданами.

Соответственно, тайна связи отличается от такого права граждан, как доступ к геолокации.

В настоящее время каждый житель мегаполиса имеет одно, а то и несколько технических устройств, которые через различные программы автоматически определяют его геолокацию.

Уже сейчас многие сетевые корпорации легальным способом используют геолокационные данные для контроля над своими работниками.

Передача данных о местоположении третьим лицам, не связанным с поиском пропавших людей, должна быть запрещена. Любое злоупотребление собранными данными, также должно быть исключено.

К сожалению, пока что ни на законодательном, ни на научном уровне правовой статус геолокации не определен. Очевидно, что без надлежащего правового регулирования, подобное информационное изобилие позволяет использовать геолокацию как в пользу гражданина, так и во вред ему», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, данные о местоположении мобильных телефонов могут вывести из-под тайны связи. Соответствующий законопроект разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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