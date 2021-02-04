Омск, , 12:49 — REGNUM По состоянию на 4 февраля в Омской области коронавирус выявлен у 37 914 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 161 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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Выздоровели 270 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 25 250 человек.

Напомним, 3 февраля в Омской области было выявлено 163 носителя коронавируса, выздоровели 274 человека.

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