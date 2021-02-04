Саранск, , 12:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 февраля выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне был выявлен также 71 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 332 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 859 жителей Мордовии. 141 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки умерли два человека, накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2332 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 3 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1253 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2270 человек.