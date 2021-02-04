Ставрополь, , 12:46 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. На этот раз он обвиняется в получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, в начале 2019 года экс-министру через посредника была передана указанная сумма, в обмен за которую он должен был решить вопрос о законности самовольно построенного многоэтажного здания, в котором расположились офис и автомойка. Взятка была получена в комитете градостроительства администрации города Ставрополя.

Для Когарлыцкого нынешнее уголовное дело стало седьмым, а вопросы о привлечении к уголовной ответственности взяткодателя и посредника пока решаются.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр строительства Ставрополья был задержан в ноябре 2019 года прямо в ходе заседания правительства региона. Он является фигурантом коррупционных дел о злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа в столице края на сумму 14 млн рублей, на 1,7 млн рублей при строительстве больницы и других преступлениях.

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