Москва, , 12:45 — REGNUM Сотруднице так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Любови Соболь предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Москве. Об этом 4 февраля сообщил её адвокат Владимир Воронин.

«Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), вину она не признала», — сказал он.

Адвокат также заявил, что подал жалобу на решение суда отправить Соболь под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фонд призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы к антироссийским санкциям только подтверждают правильность включения так называемого Фонда борьбы с коррупцией в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

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