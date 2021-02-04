Астрахань, 4 февраля 2021, 12:44 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 4 февраля подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»
Всего скончались 492 человека.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 15 тыс. 587 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлены 157 новых случаев заражения коронавирусом