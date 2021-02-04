Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Полиции Швеции, несущей дежурство на границе с Норвегией, будет оказана поддержка со стороны вооруженных сил страны. Присутствие военных обусловлено контролем за выполнением правительственного запрета на въезд в Швецию по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Журналисты отмечают, что военнослужащие вооруженных сил Швеции будут оказывать помощь в проведении миссий по наблюдению и выполнять вспомогательные функции на шведско-норвежской границе.

Сообщается, что военные будут нести дежурство, сотрудничая с силами полиции, до 14 февраля. Решение поставленной задачи возложено на Западный и Центральный военные округа.

Запрет на въезд из Норвегии был введен правительством Швеции после распространения в соседней стране «британского» штамма коронавирусной инфекции.

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