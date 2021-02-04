Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 96 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 35 зарегистрировано в Кургане, сообщает 4 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 95 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 4 февраля выявлено 15 706 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 13 739 человек, 222 пациента с COVID-19.