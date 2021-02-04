Астрахань, , 12:42 — REGNUM В Астраханской области 4 февраля подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 25 тыс. 269 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 620 человек.

Выздоровели 15 тыс. 587 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 492 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,94.

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