Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Греция, Китай, Кипр, Таиланд и Вьетнам, вероятнее всего, откроют свои границы для путешественников из России в ближайшие месяцы, сообщила ИА REGNUM 4 февраля ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

Чемоданы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, популярные среди жителей Северной столицы государства будут открывать свои границы ранжировано, по принципу того, насколько большое влияние туризм оказывает на их экономику.

«Именно поэтому уже открылись Мальдивы, за ними последовали Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас Китай рассматривает возможность возобновления международного потока со многими государствами, так как сегодня доля его туристического сектора в ВВП достигает немалых процентов. Также ждем открытия Юго-Восточной Азии — Таиланда, Вьетнама, последний уже начал этот процесс», — поясняет эксперт.

Что касается европейских стран, то из-за второй волны коронавируса, которая проходит намного тяжелее, чем первая, ожидать скорого открытия границ не стоит.

«Будем надеяться, что жесткие локдауны в Германии и Франции завершатся к началу массового туристического сезона. Но, по моим прогнозам, это придется приблизительно к середине летнего сезона, по крайней мере, в тех европейских странах, которые в меньшей степени пострадали. Также, по предварительным данным, уже с марта откроется Кипр. О своих планах по открытию объявила Греция», — подытожила Морозова.

Эксперт посоветовала туристам во время планирования поездки просчитывать все риски и не забыть оформить медицинскую страховку. Кроме того, Марина Морозова указала, что, возможно, многие страны могут ввести обязательные «ковидные паспорта», куда будут вноситься сведения о сделанных прививках, это тоже необходимо учитывать перед отпуском.

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