Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 14 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Ранее, 3 февраля 2021 года в области зарегистрировали смерть 16 пациентов от COVID-19, 2 февраля — 15.

Теперь в регионе зафиксировано 2093 смертельных случая COVID-19. В России скончались уже 75 205 человек, болевших новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировали более 71,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.