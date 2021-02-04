Самара, , 12:43 — REGNUM Экс-начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Самарской области, а также экс-начальника и экс-замначальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД РФ по региону (ФКУ) обвинили в коррупционных преступлениях. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в начале прошлого года обвиняемый начальник областного управления миграции ГУ МВД РФ, через посредников (обвиняемых экс-начальника и экс-замначальника ФКУ), попытался получить 300 тысяч рублей от лица, который действовал в ходе оперативного эксперимента. Следователи считают, что за эти деньги обвиняемый должен был способствовать в выдаче пятерым иностранцам разрешения на временное проживание.

Сообщается, что свой умысел обвиняемые до конца довести не смогли, так как одного из посредников задержали сотрудники УФСБ РФ по региону.

Помимо этого, следователи считают, что в феврале прошлого года обвиняемый начальник ФКУ получил через обвиняемого заместителя начальника ФКУ 100 тысяч рублей от учредителя фирмы. По версии следствия, за это он обязался обеспечить заключение госконтрактов между ФКУ и фирмой на сдачу отходов и лома цветных и черных металлов, а также на утилизацию государственных регистрационных знаков. Следователи считают, что помимо этого, обвиняемый обязался способствовать беспрепятственному исполнению данных контрактов. Следователи считают, что замначальнику ФКУ от начальника ФКУ были переданы 30 тысяч рублей за посреднические услуги.

Также, по версии следствия, в конце 2019 года обвиняемый начальник ФКУ через посредника получил 400 тысяч рублей от руководителя фирмы за заключение между ФКУ и этой фирмой соглашения к контракту на уборку помещений и территорий, прилегающих к объектам областного ГУ МВД РФ. Следователи считают, что сумма контракта в этом случае должна была увеличиться более чем на один миллион рублей.

« Кроме того, в 2019 году начальник ФКУ утвердил акт по государственному контракту на поставку сухого корма для служебных собак ЦКС ГУ МВД России по Самарской области, внеся в него заведомо ложные сведения о несоответствии физико-химических показателей продукта условиям и требованиям Контракта, указанным в спецификации поставляемого товара, на основании которого ФКУ произведена оплата », — говорится в сообщении ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на посредничество во взяточничестве, служебного подлога, получения взятки и покушения на получение взятки. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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