Алма-Ата, Казахстан, , 12:27 — REGNUM Комитет по регулированию естественных монополий начал внеплановую проверку компании «Алма-Атинские тепловые сети» после жалоб на повышение тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного департамента Алма-Аты.

В ведомстве уточнили, что специалисты оценят обоснованность завышения тарифов на тепловую энергию. Ранее жители Алма-Аты пожаловались на резкий рост цен на тарифы.

В администрации города ответили, что тариф на теплоэнергию в городе не изменялся, а изменение цен в квитанциях не связано с тарифами. В период текущего отопительного сезона тариф составляет 4810,63 тенге ($11,36) за гигакалорию.