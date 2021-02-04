Москва, , 12:29 — REGNUM Инициатива по выводу из-под тайны связи данных о местоположении абонентов в случае её реализации нарушит права граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Эксперт отметил, что локализация телефона пропавшего человека или гражданина, совершившего преступление и находящегося в розыске, используется уже около 15 лет. Операторы давали правоохранительным органам информацию о том, где находилось лицо в то или иное время и какому ретранслятору был привязан телефон в определенное время. Это помогла определить местоположение преступников и попавших без вести людей.

«Эту информацию можно было использовать как доказательство. Например, если лицо говорит, что у него есть алиби и оно находилось в другом от места преступления месте, то его можно изобличить. Что касается сегодняшнего закона, то я думаю, что он скорее всего, находится в общей парадигме закручивания гаек со стороны государства по отношению к гражданам. Рассекречивание информации позволит быстро и с лёгкостью определять, где находились те или иные граждане: на демонстрации или нет, выходили они из дома во время карантина по коронавирусу. Место положения любого человека перестанет быть тайной. Можно сразу будет открыть информацию по тому или иному человеку и определить весь его путь в течение дня, месяца, года. С моей точки зрения это нарушение прав и свобод человека. Это приведет к ещё большему сужению тайны личной жизни», — сказал Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно разработанному министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проекту федерального закона, государственные органы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда. В настоящее время документ направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

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