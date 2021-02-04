Брянск, , 12:34 — REGNUM В число пилотных регионов, где стартовал конкурс «Навигаторы детства», вошла Брянская область. Проект предполагает введение в школах должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс реализует Российское движение школьников совместно с Минпросвещения России. Одним из 10 пилотных субъектов РФ стала Брянская область. До 14 марта 2020 года любой, кто имеет опыт педагогической и воспитательной деятельности, вне зависимости от возраста и стажа работы, может подать заявку на участие в проекте. Затем конкурсантов ждёт онлайн-тестирование, а лучших пригласят на финальное собеседование. Победители конкурса станут штатными советниками директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе РДШ.

В Брянской области планируют ввести в штат школ 196 советников.