Москва, , 12:23 — REGNUM Количество городов в России, из которых разрешены прямые вылеты за рубеж достигло 21. Со 2 февраля разрешены авиарейсы за границу из Екатеринбурга, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чартеры начали летать из столицы Урала на остров Занзибар в Танзании. Рейсы один раз в десять дней выполняет авиакомпания Royal Flight на борту самолёта, а Boeing 767−300.

Минимальная стоимость тура из Екатеринбурга на Занзибар (перелёт, трансфер, отель 3* с завтраком) — от 53 тыс. рублей. на одного человека. Туроператоры с рассматривают возможности открытия рейсов из Екатеринбурга в Турцию и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёты в зарубежные страны начали летать из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска и др.

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