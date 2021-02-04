Пермь, , 12:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтверждено 13 смертей носителей коронавируса. От коронавирусной инфекции скончались 11 человек, еще двое — от сопутствующих заболеваний, сообщает 4 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 1488 человек. Еще 1079 человек, у которых выявлен коронавирус, умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено в общей сложности около 41 тыс. носителей коронавируса. Выздоровело около 34 тыс. человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1330 пациентов, у кого диагностирован COVID-19. Среди них 82 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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