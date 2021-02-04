Красноярск, , 12:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 292 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 57 638 носителей коронавируса. Выздоровел 53 101 человек, в том числе 260 — за сутки.

В регионе проведено 2 284 249 тестов на коронавирус (+8699 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в крае было подтверждено 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 252 человека.

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