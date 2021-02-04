Москва, , 12:19 — REGNUM В России снижается уровень безработицы, сообщил 4 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4%.

«Мы с этой точки сейчас спустились до уровня 5,9%», — рассказал Решетников.

Он напомнил, что перед министерством стоит задача по восстановлению занятости.

«Мы видим, это происходит», — сказал министр, отметив, что есть отрасли, где ситуация с занятостью восстановилась.

Основные задачи по поддержке занятости министерство ставит в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в сфере транспорта, где сократились перевозки.