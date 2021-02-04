Гатчина, Ленинградская область, , 12:21 — REGNUM В Ленинградской области женщина на сносях едва не родила ребенка на улице в мороз, поскольку ворота в перинатальный центр были закрыты на замок. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всё произошло в ночь на 4 февраля в Гатчине. Роженица с супругом приехала на личном автомобиле к центральным воротам областного перинатального центра, однако они были закрыты, а дежуривший в этот момент охранник медцентра попросил подъехать к зданию с другой стороны, куда рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.

«Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды», — уточнили в пресс-службе.

В итоге на свет появился здоровый мальчик. В настоящий момент молодую мать и ребенка перевели в палату перинатального центра. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, оба здоровы.

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