Джакарта, 4 февраля 2021, 12:17 — REGNUM Поиски речевого самописца самолета Sriwijaya Air, разбившегося в водах Тысячи островов в Индонезии, не дали никаких результатов, сообщает Detik.
В условиях отсутствия результатов член парламента Индонезии предложил привлечь к поискам шамана.
«Используя услуги шамана, надеюсь, мы сможем найти устройство», — заявил Таманури, член парламента Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии подтвердил, что не будет никакого сокрытия информации в отношении крушения лайнера Sriwijaya Air в Яванском море.
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