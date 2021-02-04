Джакарта, , 12:17 — REGNUM Поиски речевого самописца самолета Sriwijaya Air, разбившегося в водах Тысячи островов в Индонезии, не дали никаких результатов, сообщает Detik.

В условиях отсутствия результатов член парламента Индонезии предложил привлечь к поискам шамана.

«Используя услуги шамана, надеюсь, мы сможем найти устройство», — заявил Таманури, член парламента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии подтвердил, что не будет никакого сокрытия информации в отношении крушения лайнера Sriwijaya Air в Яванском море.

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