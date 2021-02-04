Ставрополь, , 12:17 — REGNUM В Ставропольском крае, по данным минздрава на 4 февраля, прививки против коронавируса сделали уже 25 917 человек. За прошедший день в вакцинации приняли участие 2626 жителей края. Им был введен первый компонент вакцины.

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Полностью привитыми уже является 4361 ставропольчанин. Они получили оба компонента вакцины против COVID-19. Среди участников прививочной кампании большой процент пациентов в возрасте старше 60 лет. Их, по данным минздрава, уже 10 151 человек.

Как сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, к 4 февраля в крае насчитывается 43 393 носителя коронавируса. За минувшие сутки их стало больше на 228 человек. За все время пандемии с болезнью справились 38 905 человек, в том числе 191 за прошедший день. Умер от осложнений после болезни 951 пациент, шестеро из них — за сутки 3 февраля.

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