Пермь, , 12:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 февраля, выявлено 279 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, такой же суточный показатель зафиксирован и сутками ранее — на 3 февраля.

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Лечение в больницах проходят43 человека, еще 236 человек находятся дома под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе составляет 0,7%, коэффициент распространения — 0,97.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 40 942 носителя коронавируса. Вылечились 33 929 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 1488 человек.

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