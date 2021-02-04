Улан-Удэ, , 12:09 — REGNUM Оперативные штабы для приёма сообщений о безнадзорных животных с начала недели работают во всех районах столицы Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, сотрудники работают ежедневно с 8:30 утра до 17 часов вечера.

При этом в каждом районе действует общий штаб, а также штабы в микрорайонах. Приём заявок ведётся как по телефону, так и через мессенджеры.

«За весь период службой 112, ЕДДС и Комитетом городского хозяйства принято 3506 обращений, отработано 2285 (65%). Управлением административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжаются ежедневные рейды», — отметили в мэрии.

Всего с конца декабря 2020 года проверено более 10 тыс. домовладений. Чиновники напоминают жителям об опасности нахождения домашних собак на «самовыгуле», поскольку они могут стать жертвами нападения диких лисиц, заражённых бешенством.

Напомним, проблема безнадзорных животных в Улан-Удэ обострилась после серии нападений на людей. Жертвами собак, как домашних на «самовыгуле», так и бродячих, становятся в том числе дети. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, региональный парламент на внеочередной сессии повысил штрафы для нерадивых владельцев собак.

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