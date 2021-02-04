Манагуа , , 12:07 — REGNUM Правительство Никарагуа после выдачи разрешения на использование российской вакцины «Спутник V» ведут переговоры с РФ, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время. Об этом 4 февраля сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо в эфире телеканала Canal 4.

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«Мы продвигаемся в переговорах с Россией, с соответствующими учреждениями, чтобы гарантировать поставки (вакцины) в ближайшее время», — сказала он.

Мурильо добавила, что вакцина «Спутник V» показала эффективность и будет «мощным инструментом, способствующим здоровью и жизни никарагуанских семей».

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

Применение «Спутника V» на своей территории ранее одобрили: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения и Мексика.

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