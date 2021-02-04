Ашхабад, , 12:05 — REGNUM По итогам января 2021 года в Ашхабаде выпали десятые доли миллиметров осадков, что стало самым низким значением за всю историю наблюдений с 1891 года, сообщает «Метеужрнал».

Климатическая норма для Ашхабада в январе составляет 22 мм. За месяц наблюдалось всего четыре дня, когда выпадали осадки. В каждый из дней выпадало менее 0,1 мм.

Согласно международным правилам наблюдения за погодой, осадки в объеме менее 0,1 мм не учитываются — вместо количества отмечается «следы осадков».

Ранее самый засушливый январь в Ашхабаде наблюдался в 1962 году, когда выпал 1 мм осадков. С августа по январь 2020 года в Туркмении выпало 41,1 мм осадков или 51% от климатической нормы.