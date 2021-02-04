Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии будет удвоен. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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«При повторном нарушении ношения маски соответствующий штраф будет удвоен. Это очень важно, так как в мире никто не изобрел против пандемии ничего более эффективного, чем маска, соблюдение дистанции, тестирование, а затем уже вакцинация», — сказал премьер-министр.

Гахария отметил, что ужесточение наказания будет введено в связи с тем, что в Грузии начали ослаблять карантинные ограничения. Он призвал жителей страны соблюдать правила профилактики пандемии.

Напомним, Гахария ранее анонсировал отмену большинства карантинных мер в течение февраля. Смогут возобновить работу рынки и часть пунктов общественного питания, во всех городах заработает общественный транспорт и откроются школы.

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