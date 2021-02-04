Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 135 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 137 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 февраля коронавирусом заразились 28 779 человек. Выздоровели 26 988 человек, скончались 253 пациента с COVID-19 (на два человека более, чем днём ранее).