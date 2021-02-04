Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Свердловской области выявили новый 341 случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Днём ранее, 3 февраля 2020 года, в области зарегистрировали 334 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 71 820 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (162 человека), Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Таборинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в области вернут 1200 коек к плановой работе. Ранее там размещали больных COVID-19.

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